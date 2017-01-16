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Atatürk'ün Osmaniye gelişinin 92'nci yıldönümü kutlanacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 92'nci yıldönümü kutlanacak.

16 Ocak Pazartesi günü yapılacak olan kutlama programında ilk tören Devlet Demir Yolları Tren İstasyonu'nda yapılacak. Törene katılacakların saat 10.00'da Osmaniye TCDD Garında yerlerini almasının ardından, Atatürk'ün temsili karşılanması ve trenle gelen Atatürk posteri ve Türk bayrağını taşıyan izcilerin karşılanmalarını müteakiben izciler tarafından Vali Kerem Al'a bayrağın takdimi yapılacak. Programın devamında halk oyunları gösterisi, Mehter gösterisi ve Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü yapılacak. Atatürk anıtındaki tören'de ise Atatürk Anıtına Valilik çelenginin sunulması sonrasında Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ve Vali Kerem Al tarafından şeref defterinin imzalanması ile program sona erecek. 

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 00:30 TSİ - Osmaniye 12 Okunma

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