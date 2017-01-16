Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 17:27 TSİ- Osmaniye

Osmaniyeliler İstanbul’da Yemekte Buluştu

İstanbul'da yaşayan Osmaniyeliler Beylerbeyi Hacı Sabancı Polisevi'nde düzenlenen yemekle bir araya geldiler.

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Organizasyonu Osmaniyeliler Derneği, ODER Öğrenci Temsilciliği İstanbul Yönetimi ve Gazeteci Bahri Çolpan'ın gerçekleştirdiği geceye Osmaniye Valisi Kerem Al, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca, Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci, Teknik Direktör Samet Aybaba, Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen, 7 Ocak Taraftarlar Derneği temsilcileri, Osmaniye Gazeteciler Cemiyet Başkanı İsrafil Avcı ve ünlü yapımcı Abdurrahman Keskiner'in yanısıra İstanbul'da yaşayan Osmaniyeliler katıldı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün ülkemizin içinde bulunduğu zor günlerde özellikle güvenlik güçlerimizin verdiği mücadelenin farkındayız. Birlik olmakta rahmet vardır. Bir ve beraber olmalıyız" dedi.

Osmaniye Valisi Kerem Al ise yaptığı konuşmada dernekleşmenin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı "Osmaniye çok göç veren bir il olmadığından dolayı diğer illerde bu zaman kadar dernekleşme konusunda atılım yapılmamış. İllerde Osmaniye'nin tanıtılması amacı ile dernekleşmek özellikle öğrenciler açısından ve Osmaniye'nin tanıtımından dolayı önem taşımaktadır. Burada olamktan dolayı çok mutluyum. Bu organizasyonun gelenekselleşerek devamını dilerim" dedi.

Osmaniyeliler Derneği Başkanı Talip Ersoy ise yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak " Bugün ülkemizin bir çok önemli noktasında hemşerilerimiz kilit görevlerde çalışmaktadır. Gerek bürokrasi de gerek ise iş dünyasında ve sanat dünyasında çok önemli değerlerimiz var. Amacımız birlikten güç doğar ilkesi ile Osmaniyemizi çok daha iyi noktalara taşımaktır" dedi. Osmaniye Kültür Evi'nin yapılmasının önemine de vurgu yapan Ersoy "Ankara'da bir Osmaniye Kültür Evi yapacağız. Bununla ilgili olarak hem vekillerimizden, hem Valimizden hem de Belediye Başkanlarımızdan destek bekliyoruz. Ayrıca yine Şubat 2017 sonlarında Ankara da Devlet Konukevi'nde bir Osmaniye Gecesi daha yapacağız. Orada da tüm hemşehrilerimizi bir arada görmekten onur duyarız" diyerek sözlerini tamamladı.

Oder İstanbul Öğrenci Temsilcisi Sena Şimşir bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Organizasyonun gerçekleşmesinden dolayı gazeteci Bahri Çolpan'a teşekkür etti.

Geceye katılan Osmaniye Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Nusret Esen'de aslen Şanlıurfa kökenli olduğunu ancak Osmaniye kütüğünde olduğunu belirterek "Biz dernek olarak Osmaniye ve Şanlıurfa arasında bir kültür köprüsü oluşturmaktan onur duyuyoruz. Osmaniye'nin kalkınması daha ileri gitmesi için Osmaniye Şanlıurfalılar derneği olarak her zaman, verilecek her göreve hazırız" dedi.

Gecede ayrıca Osmaniye ilinin tanıtımı için yapılacaklar konuşuldu. Öte yandan Osmaniye 7 Ocak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bahri Çolpan İstanbul'da dernekleşme faaliyetine gidileceğini ve Osmaniye'nin tanıtımı için Bakırköy ve Kadıköy Meydanlarında 10 Bin paket fıstık dağıtılacaklarını ifade ederek, Osmaniye 21 yıllık il olmasına rağmen tanınma oranının çok az olduğunu söyledi.

Gecenin sonunda İstanbul'da başka bir Osmaniyeliler Derneği'nin kurulması konusunda fikir birliğine varılarak, ileriki süreçte Osmaniyeliler Derneklerinin artması ile bir federasyon oluşturulma kararı da alındı.

Bugün 17:27 TSİ - Osmaniye

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