Yüzmede kulaçlar kurtuluş için atıldı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yılı etkinlikleri kapsamında yüzme müsabakası yapıldı. Osmaniye Olimpik Yüzme Havuzunda 4 sitilde gerçekleşen müsabakalara 55 sporcu katıldı. 2003-2008 yaş kategorilerinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar 50 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama ve 50 metre serbest sitilde yarışıldı.Dereceye giren sporculara ödülleri Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Şube Müdürü – Yüzme İl Temsilcisi Arif Özsarı,Yüzme Antrenörleri ve hakemler tarafından verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE