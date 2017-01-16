Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 17:38 TSİ- Osmaniye

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Osmaniyeli Off-Road üyeleri, duyarlı bir davranışta bulunarak sokak hayvanları için yem bıraktı

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Osmaniye'nin Zorkun Yaylasında, aşırı kar yağışıyla birlikte etkisini sürdüren soğuk havada yiyecek bulamakta güçlük çeken sokak hayvanları için Offroad Kulübü üyeleri tarafından doğaya yem bırakıldı. Temin edilen raf ömrü bitmiş 250 kilo tavuk eti ve et ürünleri ile birlikte 100 kilo unlu mamul, Amanos dağları eteklerindeki Çiftmazı Mesire Alanı, Mitisin, Olukbaşı ve Zorkun Yaylasında ki kedi ve köpekler için belirli noktalara bırakıldı. Osmaniye Belediyesi'nin katkıları ve Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma  Derneği ile Korkut Ata Derneğinin destekleri ile düzenlenen besleme faaliyetinde, Off-Road Kulübü üyeleri bu sefer zorlu yolları, soğuk bölgelerde açlık sıkıntısı çeken canlılar için aştılar. Osmaniye Off-Road Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Arıcan, amaçlarının Osmaniye'yi tanıtmak olduğunu belirterek, "Sık sık guruplar halinde Zorkun bölgesine çıkmaktayız. Sürekli doğayla iç içeyiz. Ayrıca Osmaniye dışında bölgelere de gitmekteyiz. Bugün de karda mahsur ve aç kalan hayvanları beslemek onları korumak amacı ile buradayız.Bu faaliyetlerin devamı gelir ve hep birlikte oluruz." dedi.Osmaniye Belediyesi Meclis Üyesi Oğuzhan Saçıkara ise Offroad kulübü ile dağlık alanlardaki hayvanları besleme faaliyeti düzenlediklerini belirterek, "Ulaşılmaz denilen yollara ulaştık. Halkımız ile birlikte bu faaliyetimizi gerçekleştirdik. Mutluyuz, mutlu şehrin mutlu hayvanları olmasını diliyoruz." dedi. Off-Road Üyesi Murat Kılıçşarslan, "Off-Road kulübünün doğaya karşı olduğunu zannedenler gelip buradaki faaliyetimizi görebilirler. Off-Road spordu doğa sevgisini aşılamaya çalışan bir spordur. Bugün de dağda kalmak zorunda kalan hayvanlara beslememizi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Üye Haluk Yıldırım'da bugünün bir anlamı olduğunu ve getirilen et ve unlu mamullerinin yaylalık bölgelerde kalmak zorunda kalan canlılara bırakıldığını belirterek,"Bu etkinliği herkesin yapmasını istiyoruz. Tabi açlık kötü bir şey. Biz her zaman bu bölgelere gelmekteyiz. Güzel bir etkinlik oldu. Bu etkiliği bize sunan başta Osmaniye Belediye Başkanımız Kadir Kara olmak üzere tüm katılımcı derneklerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:38 TSİ - Osmaniye

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