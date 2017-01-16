Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 17:40 TSİ- Osmaniye

2016'da çiftçiye 48.8 milyon TL destek

GTH Müdürü Sağlam, üreticilere 2016 yılında 48 milyon 814 bin 309 TL destekleme işlemi gerçekleştiğini söyledi.

Bakanlık tarafından üreticilere her yıl yeniden düzenlenen oranlarda çeşitli desteklemelerin ödendiğini belirten Sağlam, "Bu desteklemelerden Bakanlığımız birimleri tarafından yürütülen hayvansal ve bitkisel üretim konularında kullanılan kayıt sistemine kayıtlı olan üreticilerimiz faydalanmaktadır. Bitkisel üretim yaparak desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt olarak gerekli başvurularını yaptıkları takdirde, Hayvansal üretim yaparak desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticilerimiz TURKVET Sistemine kayıt olarak gerekli başvurularını yaptıkları takdirde, Kırsal Kalkınma Desteklerinden faydalanmak isteyen üreticilerimiz ise uygulayacakları projenin konusuna göre ÇKS veya TURKVET sistemine kayıt yaptırarak gerekli başvurularını yaptıkları takdirde bu desteklemelerden faydalanmaktadırlar." dedi. İbrahim Sağlam destekleme ödemeleri ile ilgili şu bilgileri verdi: "2016 yılında ilimiz genelinde bitkisel üretim konularında 16 bin 105 başvuru dosyasına 28 milyon 115 bin 173TL destekleme, hayvansal üretim konularında 10 bin 422 başvuru dosyasına 12 milyon 146 bin 283 TL destekleme, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık konusunda 3 firmaya 292 bin 800 TL destekleme, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı desteklemesi kapsamında 39 işletmeye 15 bin 600 TL, Kırsal Kalkınma konularında 184 projeye 8 milyon 244 bin 452 TL hibe ödemesi yapılmıştır. Bu desteklemeler üreticilerimizin girdi masraflarını karşılamada kolaylık sağladığı gibi köyde yaşamaya karar veren gençlerimize yeni iş imkanları sağlamakta, bilinçli su kullanımı ve sürdürülebilir tarım tekniklerinin benimsenmesini kolaylaştırmakta, tarımın sanayiye entegrasyonunda büyük rol oynamaktadır.

 

 

Bugün 17:40 TSİ - Osmaniye

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