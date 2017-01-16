Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 17:48 TSİ- Osmaniye

Atatürk'ün Osmaniye geliş yıldönümü kutlandı

Gazi Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 92'nci yıldönümü kutlandı.

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İlk tören Devlet Demir Yolları Tren İstasyonu'nda yapıldı. Atatürk'ün temsili karşılanması ve trenle gelen Atatürk posteri ve Türk bayrağını taşıyan izciler Vali Kerem Al'a bayrağın takdimini yaptı. Bu sırada sirenler çalınıp Osmaniye Belediyesi tarafından 21 pare top atışı gerçekleştirildi.Programın devamında halk oyunları gösterisi, Mehter gösterisi ve Askeri Bando ve tören bölüğü eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Atatürk anıtındaki tören'de ise Anıta Valilik çelenginin sunulması sonrasında Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve daha sonra Vali Al'ın mesajı okundu. Vali Kerem Al mesajında şunları kaydetti: "Osmaniye'nin milli mücadelemizde yazdığı kahramanlık destanını yakından bilen, toplumun yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifade eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 92 yıl önce bu gün şehrimizi onurlandırmasının bahtiyarlığını yaşıyoruz. Atatürk’ün dikkate değer özelliklerinden birisi de; Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyet’in ilanından sonra halkla olan yakın diyalogudur. İstiklal Harbinin ardından Başkomutan Atatürk ve silah arkadaşları tüm dünyaya örnek olacak kalkınma hamlesi başlatmış ve bugünün güçlü Türkiye’sinin temelini atmıştır. Bu hamlesiyle birlikte ülkesinin dertleriyle dertlenen Atatürk yurdun her köşesini gezerek bu asil Milleti yüreklendirmiştir. Osmaniyeliler olarak dün olduğu gibi bugünde, atalarımızın bize emanet ettiği bu cennet yurda her yönü ile sahip çıkarak milli iradenin demokrasinin ve değerlerinin yanında olmaya devam edeceğiz."Program Vali Kerem Al tarafından şeref defteri imzalanmasının ardından sonra erdi. Törene Vali Kerem Al, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Kurum Müdürleri, Siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

16.01.2017 (FOTOĞRAFLI)

Bugün 17:48 TSİ - Osmaniye

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