Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 19:50 TSİ- Osmaniye

Osmaniye 243 şehidini de Diyarbakır'da verdi

Çok üzgünüz çok. Bir memleket evladı daha polis memuru Mahmut Ava bu akşam üzeri Diyarbakır'da 243 şehit olarak verdik.

Bugün kara günümüz. Bugün çok üzgünüz. Alçak teröre 243 şehidimizi de verdik. Yatmasın Osmaniye. Uyumasın kimse. Bugün şehidimiz var. Kapanmasın ışıklar. Kimse bugün Tv açmasın. Şehidimiz var Osmaniye..

Ayrıntıları izliyoruz...

Bugün 19:50 TSİ - Osmaniye 1017 Okunma

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