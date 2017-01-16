Osmaniye 243 şehidini de diyarbakır'da verdi

Bugün kara günümüz. Bugün çok üzgünüz. Alçak teröre 243 şehidimizi de verdik. Yatmasın Osmaniye. Uyumasın kimse. Bugün şehidimiz var. Kapanmasın ışıklar. Kimse bugün Tv açmasın. Şehidimiz var Osmaniye..
Ayrıntıları izliyoruz...
Çok üzgünüz çok. Bir memleket evladı daha polis memuru Mahmut Ava bu akşam üzeri Diyarbakır'da 243 şehit olarak verdik.
Bugün kara günümüz. Bugün çok üzgünüz. Alçak teröre 243 şehidimizi de verdik. Yatmasın Osmaniye. Uyumasın kimse. Bugün şehidimiz var. Kapanmasın ışıklar. Kimse bugün Tv açmasın. Şehidimiz var Osmaniye..
Ayrıntıları izliyoruz...
Bugün 19:50 TSİ - Osmaniye 1017 Okunma
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