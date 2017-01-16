243 şehidimiz polis memuru mahmut ava oldu

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı, bugün öğleden sonra polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Diyarbakır Valiliği alanındaki meydana gelen patlamada şehit olan polis memurlarından birinin Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut Ava olduğu açıklandı.

Merkez Sur İlçesinden taşınan hafriyatın döküldüğü Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alanın yanında bulunan mezarlık duvarının altına teröristlerce bırakılan patlayıcı, çevik kuvveti taşıyan servis aracının geçişi sırasında saat 16.30'da patlatıldı.

AİLESİNE KARA HABER VERİLDİ

Polis Memuru Mahmut Avan'ın Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesi'ndeki ikametine gelen yetkiiller şehit haberini verdi.