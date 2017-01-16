Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 20:05 TSİ- Osmaniye

243 Şehidimiz polis memuru Mahmut Avan oldu

Diyarbakır' ın Sur ilçesi'nde polisleri taşıyan servis aracına saldırı düzenlendi. Saldırıda Osmaniyeli polis memuruda şehit düştü.

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Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı, bugün öğleden sonra polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Diyarbakır Valiliği alanındaki meydana gelen patlamada şehit olan polis memurlarından birinin Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut Avan olduğu açıklandı.

Merkez Sur İlçesinden taşınan hafriyatın döküldüğü Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alanın yanında bulunan mezarlık duvarının altına teröristlerce bırakılan patlayıcı, çevik kuvveti taşıyan servis aracının geçişi sırasında saat 16.30'da patlatıldı.

AİLESİNE KARA HABER VERİLDİ

Polis Memuru Mahmut Avan'ın Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi Kışla Mahallesi'ndeki ikametine gelen yetkiiller şehit haberini verdi.

Bugün 20:05 TSİ - Osmaniye 1 Okunma

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