Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 16:44 TSİ- Osmaniye

İl birincisi halterci öğrenciler ödüllerini aldı

Osmaniye'de düzenlenen İl birincisi halterci öğrenciler ödüllerini aldı

Osmaniye'de düzenlenen ve Okul Sporları 2016-2017 yılı faaliyet takviminde yer alan Gençler Yıldızlar Halter İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Merkez Spor Salonu'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen halter il birinciliği müsabakaları bir birinden çekişmeli görüntülere sahne oldu.Koparma ve silkme olarak iki kategoride gerçekleşen müsabakalarda kategorilerinde dereceye giren sporcular Kayseri’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Dereceye giren sporculara madalyaları Halter Antrenörü İsmail Atmaca, Merkez spor Salonu Amiri nazım Kaya ve halter hakemleri tarafından takdim edildi.Türkiye Şampiyonasında Osmaniye’yi temsil etmeye hak kazanan Okullar ise şöyle oluştu: Genç Erkekler (A) Kategorisi: Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu lisesi Birinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci Osmaniye Cebelibereket Anadolu Lisesi Üçüncü Genç Kızlar (A) Kategorisi: Osmaniye Cebelibereket Anadolu Lisesi Genç Erkekler (B) Kategorisi: Osmaniye Cebelibereket Anadolu Lisesi birinci Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci Genç Erkekler (B) Kategorisi: Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci Osmaniye Mesleki  Anadolu Lisesi ikinci Cebelibereket Anadolu Lisesi üçüncü oldu.Yıldız Erkekler Kategorisi: Karacaoğlan Ortaokulu birinci Çardak Ortaokulu ikinci Dede Korkut O.O oldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 16:44 TSİ - Osmaniye

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