İl-sander'den bir tir dolusu yardım

İlim Sanat ve Kültür Derneği (İL-SANDER) Osmaniye Şubesi tarafından, Suriye'nin Halep kentinden çıkarak Türkiye sınırında mahsur kalanlar için bir TIR dolusu yardım malzemesi gönderildi. İlsander, iç savaştan dolayı tahliye edilen Halepli vatandaşlara yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Tahliye edilen Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen yardım kampanyaları kapsamında Osmaniye’den bir tır, yaşam malzemesi Halep’ten tahliye edilen mültecilere gönderildi. Türkiye sınırında mahsur kalan Suriyeliler için yardımlarını sürdürdüklerini ifade eden İLSANDER Osmaniye Şube Başkanı Süleyman Dağ, "Bugün bir tır hazırladık ve bu aracımızın içerisinde her biri 50 kilogram olan 275 torba un, gıda maddeleri bulunuyor. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz için kıyafetler bulunuyor. Bu TIR'ımız Gaziantep’in Nizip ilçesinden Kargamış’a kadar gidecek. Bu yardımlarımız orada bulunan İyilik-Der’in deposuna indirilerek vatandaşlara dağıtılacak." diye konuştu. Yardım kampanyasının Osmaniye’de ki yardımseverler tarafından hazırlandığına değinen Dağ, “Bu tür yardımlarımız Suriyeli kardeşlerimizin buraya gelmesinden itibaren düzenli olarak devam ediyor. Biz dernek olarak vatandaşlarımız ile Suriyeli mülteciler arasında köprü konumundayız. Tüm dünyanın üşüştüğü mazlum Suriye halkı perişanlık içerisinde. Yerlerinden ve yurtlarından oldular." dedi.