Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 16:52 TSİ- Osmaniye

TÜGVA Öğrencileri Kampa Götürüyor

Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA Osmaniye İl Ortaokul Koordinatörlüğü Kış Kampı düzenliyor.

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Konuyla alakalı bilgi veren TÜGVA Ortaokul Koordinatörü Hakan Gül Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Ortaokullarda kurulan TÜGVA Medeniyet Ve Değerler Kulübü öğrencileri ve katılmak isteyen öğrencilerimizle 23 Ocak-28 Ocak tarihleri arasında 5 günlük Kış Kampı düzenleyeceğiz inşaallah dedi.

Kamp içerisinde Kültürel Sportif ve eğitimsel faaliyetlerin yer alacağını belirten Gül Gençlerimizi milli ve manevi değerler ışığında yetiştirmek zorundayız. Bu kapsamda Aile ve okulların ardından biz de vakıf olarak kendimizi sorumlu görmekteyiz.

Ortaokul çağı tam şekillenme ve yön belirleme çağıdır. bu sebeple gençlerimizi farklı yapılardan ve kötü arkadaş çevresinden korumak adına biz de bu tarz faaliyetler gerçekleştirmekteyiz.

Kış kampımızı 100 kişilik kontenjan ile Erkek Öğrencilerimizle Mersin Silifke 23 Nisan Kampında  70 kişilik kontenjan ile Bayan öğrencilerimizle Hatay İskenderun Uluçınar Kamp merkezinde gerçekleştireceğiz nasip olursa.

Kampa katılmak isteyen öğrencilerimiz Okullarda Tügva Medeniyet ve Değerler Kulübü temsilcilerimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşarak bilgi alabilirler. Dedi.

Bugün 16:52 TSİ - Osmaniye

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