Şehit Ava'yi göz yaşlarıyla uğurladık

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlatması sonucu şehit düşen polis memuru 28 yaşındaki Mahmut Ava, memleketi Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'nde doğum gününde toprağa verildi.Şehidin Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi ilk olarak helaklik alınmak üzerine Kışla Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada cenaze aracını gören şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze aracı ile şehidin naşı tören alanına kadar taşınırken, kalabalık gurup ise sık sık Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye bağırdı. Kışla Mahalle Mezarlığında düzenlenen törende ilk önce şehit Mahmut Ava'nın özgeçmişi okundu. Baba Süleyman Ava yakınlarının kolları arasında tören alanına getirilirken, anne Fatma Ava ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, 'Oğlum hakkım helal olsun, sende hakkını helal et.' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşi 3 aylık hamile Gülseren Ava ise törene eşinin polis şapkasıyla katıldı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, 17 Ocak 1989 doğumlu Şehit Polis Memuru Mahmut Ava, doğum gününde toprağa verildi. Törene Vali Kerem Al, Milletvekilleri Ak Partili Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, MHP'li Ruhi Ersoy, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Osmaniye Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olga, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Durmuş Öksüz, Siyasi parti ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)