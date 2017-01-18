Taksi portakal ağacına çıktı:1 ölü

Hatay'ın Erzin ilçesinde elektrik direğine çarptıktan sonra narenciye bahçesine giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Öztürk'ün (23) kullandığı 31 EL 068 plakalı otomobil, E-5 Karayolu Erzin-Dörtyol arasında elektrik direğine çarpıp takla atarak narenciye bahçesine girdi. Ağaçlara çarparak duran aracın sürücüsü hayatını kaybetti.Kazayla ilgili emniyet soruşturma başlattı.
Kız akrdeşin düğün günde kaza yapan Muzaffer Öztürk’ün düğün gününde ablası Zeliha acı haberi alır almaz üstündeki gelinlikle araçla gelerek, Erzin devlet hastanesi morgunda cansız yatan kardeşini görünce üstündeki gelinliği parçalayarak kriz geçirdi , hastane persolenin müdahele ettiği gelinin üstüne giysi getirelerek giydirelen taze gelin bayıldı.
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