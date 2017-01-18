Osmaniye Att Derneğinden Kan Bağışı

Merkezi İzmir’de bulunan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği ATT DER Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak’ın "Hayat Veren Ellerden Şifa Bekleyen Yüreklere Kan Bağışı" adıyla başlattığı kampanya kapsamında ATT DER Osmaniye İl Başkanlığı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Başarılı geçen kampanya ile ilgili olarak ATT DER Osmaniye İl Başkanı İlyas Yıldır, yaptığı açıklamada şöyle dedi: “ATT Derneğinin ülke çapında başlatılan kan bağışı kampanyasının bir ayağını da Osmaniye'de oluşturduk. Türk Kızılayı Osmaniye Şubesinin de yakın ilgisiyle Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kızılay Evi’nde düzenlediğimiz kampanyaya Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanları da tam destek oldu.”

SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. MEHMET CİNGÖZ’DEN TEŞEKKÜR

ATT DER Osmaniye İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz yaptığı açıklamada güvenli kan temini konusunda Türk Kızılayı’nın çalışmalarına her zaman tam destek verdiklerini belirterek şöyle dedi: “Türk Kızılayı 2005 yılından beri hastanelerin güvenilir kan konusundaki ihtiyaçlarını gönüllü kan bağışı kampanyaları ile karşılıyor.

ATT DER sağlık camiasında güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgilenmesinin yanı sıra sosyal projelere de destek oluyor. Bu bağlamda düzenlenen kan bağışı kampanyasını önemli buluyorum Bu başarılı organizasyondan dolayı ATT DER Osmaniye İl Başkanı İlyas Yıldır’a ve üyelerine teşekkür ediyorum.”