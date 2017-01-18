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Osmaniye Doğa Emniyet El Ele, 7 Bölge 7 Karakol Mektup Projesi

Osmaniye Doğa Okulları, İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerimiz son günlerde yaşanan terör olaylarını protesto etmek ve ülkemiz genelinde fedakârca ç...

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Osmaniye Doğa Okulları, İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerimiz son günlerde yaşanan terör olaylarını protesto etmek ve ülkemiz genelinde fedakârca çalışan emniyet personellerimize, yapmış oldukları proje ile yanlarında olduklarının mesajını verdi.

7 bölge 7 karakol adlı proje ile İstanbul’dan Hakkâri’ye, Tunceli’den Antalya’ya ülkemizin 7 bölgesinde görev yapan Emniyet personellerimize mektup yazarak onlarla bir olduklarını ve bir nebze moral olmak için “seni tanımadan senin için fedakârlık yapanlara” sloganı ile kendilerini tanımadan canını hiçe sayarak, vatan görevi yapan emniyet personellerimizin yanlarında olduğunun mesajını verdi.

Yapılan projede Osmaniye’mizi unutmayan Doğalılar t-MBA meclis başkanları ile Osmaniye Şehit Mehmet Çatal Polis Merkezine ziyarette bulundu. Sıcak ve samimi bir sohbet sonrasında 10 Sınıf öğrencimiz Kamer Bilge DOBUR’un yazdığı mektubu okuyarak duygu dolu anlar yaşadı.

Bugün 16:57 TSİ - Osmaniye

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