Osmaniye Belediyesi’nden Amatör Futbol Kulüplerine Maddi Destek

Belediye meclis salonunda yapılan bir toplantı ile nakdi yardım kulüplere dağıtılmak üzere Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Osmaniye Başkanlığına teslim edildi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Osmaniye Belediyesi olarak temel görevlerimizden bir tanesi de şehrimizin spor alanında gelişmesine katkı sağlamaktır. Alt yapı imkânlarını oluşturabilecek kaynaklarımız ölçüsünde amatör kulüplerimize yardımcı olabilmek görev ve sorumluluklarımızdandır. Göreve geldiğimizden bugüne kadar Osmaniyemizde özellikle amatör spor kulüplerimize yardımcı olmaya çalıştık ve her zaman da imkânlar çerçevesinde yardımcı olmaya çalışacağız.” Dedi.

Başkan Kara ayrıca, genç sporculara tavsiyelerde bulunarak eğitim hayatlarını ve aile hayatlarını aksatmadan sporu severek ve gönülden yaptıkları sürece başarılı olabileceklerini ifade etti. Yerel yönetim olarak her zaman sizlerin yanındayız diyen Kara, tüm sporcuları tebrik etti.

Osmaniye ASKF Başkanı Levent Öztürk,“Osmaniyemizin güzide futbol kulüpleri bünyesinde spor yaparak fikri hür, kendi hür, geleceği önceden görebilen, olaylara zamanında ve anında karar verebilen dürüst, sevgi dolu, ülkesini ve yaşadığı şehri seven sporcu gençlik grubuna şefkatle büyük bir anlayışla hoşgörüyle el uzatan Osmaniyemizin kadir bilir Belediye Başkanı Sayın Kadir Kara’ya teşekkür ediyorum.” dedi.

Amatör futbol kulüp yöneticileri birer söz alarak yardım ve desteklerinden dolayı Başkan Kadir Kara’ya teşekkür ederek amatör futbol kulüpleri olarak yaşadıkları zorlukları ve taleplerini aktardılar.

Amatör futbol kulüplerine verdiği destekten dolayı ASKF Başkanı Levent Öztürk, Başkan Kadir Kara’ya teşekkür plaketi verdi.

Toplantıya Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, ASKF Osmaniye Başkanı Levent Öztürk, Futbol İl Temsilcisi Harun Uygun, Belediye Başkan Yardımcıları, Kulüp Başkanları, yöneticileri, antrenörleri ve sporcular katıldı.

Program sonunda sporcular, Belediye Başkanı Kadir Kara ile hatıra fotoğrafı çekildiler.