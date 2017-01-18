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Yaşam Şartları Ağırlaşan Sokak Hayvanları Unutulmadı

Osmaniye Belediyesi “Karlar Altında Günahsız Canları Besleme” Faaliyeti Düzenledi

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Osmaniye’de soğuk hava şartlarının ağırlaştığı günlerde sokak hayvanlarına umut olmaya devam ediyor.

Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Off-Road kulübünün ortaklaşa düzenlediği "Karlar Altında Günahsız Canları Besleme” faaliyeti gerçekleştirildi.

Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dağlık alanda ve kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu zorkun ve çevre yaylalarda tespit ettikleri 150 yi aşkın köpek ve kedilere besleme etkinliği yapıldı.

Belediye ekipleri, Osmaniye Off road kulübü üyeleri ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı 50 kişiden oluşan grup 15 offroad aracı ile yaylalık alanlara gitti.

Zorlu yolları aşarak kış aylarının gelmesiyle birlikte yaylalık alanlarda yaşam şartlarının ağırlaştığı sokak köpekleri ve kediler için umut oldular.

Etkinlikte 250 kilogram raf ömrünü tamamlamış tavuk eti ve 100 kilogram unlu mamül tedarik edilerek sokak hayvanları beslendi.

Etkinlikle ilgili konuşan Osmaniye Off Road kulübü yönetim kurulu üyesi Haluk Yıldırım; “Duyarlılıklarından dolayı ve böylesi güzel bir etkinliği düzenledikleri ve bu imkanı sağladıkları için Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya şahsım ve kulüp üyeleri adına teşekkür ediyorum.”dedi.

Etkinliğe Osmaniye Belediyesi Meclis üyeleri, Osmaniye Off road Kulübü üyeleri ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri katıldı.

 

Bugün 17:10 TSİ - Osmaniye

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