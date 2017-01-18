Tarhan, durmuşoğlu'nu makamında ziyaret etti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’ı Meclisteki makamında kabul etti.

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’ın 45 dakika süren görüşmesinde, Kadirli halkının öncelikli sorunları ile bu sorunlara dair çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.