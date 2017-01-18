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Bugün 17:10 TSİ- Osmaniye

Tarhan, Durmuşoğlu'nu makamında ziyaret etti

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Mücahit Durmuşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’ı Meclisteki makamında kabul etti.

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’ın 45 dakika süren görüşmesinde, Kadirli halkının öncelikli sorunları ile bu sorunlara dair çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Bugün 17:10 TSİ - Osmaniye

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