Durmuşoğlu Anayasa Değişikliği İle İlgili Net Konuştu

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesinde Genel Kurulda söz alarak neden evet dediklerini açıkladı.

TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit düşen Osmaniyeli Polis Memuru Mahmut Ava'nı anarak başlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör örgütlerine yönelik olarak yaptığı çağrıyı 3 defa yineleyerek “Elinizden geleni ardınıza koymayın” diyen Durmuşoğlu, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili de şunları söyledi:

“Bugün ikinci tur görüşmelerine başlayacağımız anayasa değişikliği teklifiyle ilgili bazı noktaları özellikle vurgulamak istiyorum.

Biz, kalıcı siyasi istikrar için evet diyoruz.

Biz, daha fazla temsil hakkı için evet diyoruz.

Biz, hızlı ve etkili bir yürütme için evet diyoruz.

Biz, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı için evet diyoruz.

Biz, rejim değişikliğine değil sistem değişikliğine evet diyoruz.”