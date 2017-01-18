Badminton il birinciliği müsabakaları sona erdi

Okluklar Kampusu Spor Salonu’nda düzenlenen Gençler Badminton İl Birinciliği müsabakalarına kızlar kategorisinde 15 erkekler kategorisinde ise 9 okul olmak üzere 24 takım katıldı. İki gün boyunca tekler ve çiftler kategorinde mücadele eden yaklaşık 120 öğrenci il birincisi olabilmek ve grup müsabakalarında Osmaniye’yi temsil edebilmek için ter döktü. Renkli görüntülere sahne olan maçlar sonunda erkekler kategorisinde; Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Kadirli Kadirli Şehit Öğretmen Orhan Gök Anadolu Lisesi ikinci, Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Kadirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü olurken kızlar kategorisinde ise Bahçe Anadolu Lisesi birinci,Düziçi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Düziçi Anadolu sağlık Meslek Lisesi üçüncü,Osmaniye TOBB Fen Lisesi dördüncü Olma başarısı gösteren takımlar oldu. Müsabakalar sonunda başarısı gösteren okullar, grup müsabakalarında Osmaniye’yi temsil etme hakkı elde eden takımlar oldu. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE