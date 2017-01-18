Başak Gazetesi | Osmaniye
17° OSMANİYE
Bugün 17:48 TSİ- Osmaniye

Düldül Dağı'nda, yaban hayvanları için yem bırakıldı

Düziçi İlçesinde, etkili olan kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Osmaniye Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü organizasyonunda; Düziçi İlçesi Düldül Dağı mevkiinde yaban hayvanlarının ağır kış şartlarında aç kalmamaları için yemleme çalışmaları yapıldı. Düziçi Belediye Başkanlığı, Düziçi Avcılar ve Atıcılar İhtisas Derneği, Osmaniye Av Spor ve Avcılık Spor Kulübü Derneği, Osmaniye Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği ve Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği, Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyeleri de yemleme faaliyetine katılarak destek verdi. Yemleme çalışmasında yaklaşık 200 kilo saman, 100 kilo mısır, 100 kilo bayat ekmek, yaklaşık 50 kilo sakatat, arpa ve buğday doğaya bırakıldı. Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü yetkilileri, desteklerinden dolayı yem desteğinde bulunan Düziçi Belediyesi Başkanlığına, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına ve Düziçi Avcılar ve Atıcılar İhtisas Derneğine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)

Bugün 17:48 TSİ - Osmaniye

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı mask

Osmaniye'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Badminton il birinciliği müsabakaları sona erdi mask

Badminton il birinciliği müsabakaları sona erdi

Tarhan, Durmuşoğlu'nu makamında ziyaret etti mask

Tarhan, durmuşoğlu'nu makamında ziyaret etti

İL-SANDER'den bir TIR dolusu yardım mask

İl-sander'den bir tir dolusu yardım
BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 553
243 Şehidimiz polis memuru Mahmut Ava oldu mask

243 şehidimiz polis memuru mahmut ava oldu

Osmaniye 243 şehidini de Diyarbakır'da verdi mask

Osmaniye 243 şehidini de diyarbakır'da verdi

Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyor mask

Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyor

Osmaniye'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı mask

Osmaniye'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Fetö davasında iftara olaylarına kadar vardı mask

Fetö davasında iftara olaylarına kadar vardı

Yaşam Şartları Ağırlaşan Sokak Hayvanları Unutulmadı mask

Yaşam şartları ağırlaşan sokak hayvanlar...

Osmaniye Doğa Emniyet El Ele, 7 Bölge 7 Karakol Mektup Projesi mask

Osmaniye doğa emniyet el ele, 7 bölge 7...

Osmaniye Att Derneğinden Kan Bağışı mask

Osmaniye att derneğinden kan bağışı

Taksi portakal ağacına çıktı:1 ölü mask

Taksi portakal ağacına çıktı:1 ölü

Şehit Ava'yi göz yaşlarıyla uğurladık mask

Şehit ava'yi göz yaşlarıyla uğurladık

TÜGVA Öğrencileri Kampa Götürüyor mask

Tügva öğrencileri kampa götürüyor

İL-SANDER'den bir TIR dolusu yardım mask

İl-sander'den bir tir dolusu yardım

BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 553