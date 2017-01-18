Düldül Dağı'nda, yaban hayvanları için yem bırakıldı

Osmaniye Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü organizasyonunda; Düziçi İlçesi Düldül Dağı mevkiinde yaban hayvanlarının ağır kış şartlarında aç kalmamaları için yemleme çalışmaları yapıldı. Düziçi Belediye Başkanlığı, Düziçi Avcılar ve Atıcılar İhtisas Derneği, Osmaniye Av Spor ve Avcılık Spor Kulübü Derneği, Osmaniye Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği ve Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği, Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyeleri de yemleme faaliyetine katılarak destek verdi. Yemleme çalışmasında yaklaşık 200 kilo saman, 100 kilo mısır, 100 kilo bayat ekmek, yaklaşık 50 kilo sakatat, arpa ve buğday doğaya bırakıldı. Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü yetkilileri, desteklerinden dolayı yem desteğinde bulunan Düziçi Belediyesi Başkanlığına, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına ve Düziçi Avcılar ve Atıcılar İhtisas Derneğine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)