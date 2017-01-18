Osmaniye'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Osmaniyede ikamet eden Turan ve Samur aileleri arasında geçtiğimiz yıl başlayan husumet, devreye giren büyüklerin sayesinde sona erdi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden olan ve Osmaniye'nin Başbahallesi'nde ikamet eden Turan ailesi ile Mehmet Akif Mahallesi'nde ki Samur ailesi arasında yaşanan silahlı kavga sonrasında iki kişi yaralandı. Bunun üzerine oluşan husumetin barışla sonuçlandırılması için aile büyükleri devreye girdi. Kanaat önderleri, görüştükleri ailelerin mensuplarını Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ki Şıh Nahsan Uçar Dergahı önünde bir araya getirdi. İki aile barış yemeği öncesi bir araya gelerek dualar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek birbirleri ile tokalaştılar. Törenine katılan Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, her iki ailenin kin, nefret ve düşmanlığı ellerinin tersiyle ittiğini söyledi. Kan davalı aileler arasında kötülük kapısının kapandığını, dostluk, barış ve kardeşlik için önemli adım atıldığını belirten Tahiroğlu, barış için bir araya gelen ailelerin kendilerine yakışanı yaptığını kaydetti. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise kentte barış ortamının sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Daha sonra Kanaat önderi Şeyh Nahsan Uçar, Şeyh Kadir Uçar ve Mehmet Doğan ailelerin barışması için birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmaların ardından iki ailenin bireyleri, birbirleriyle tokalaşıp, kucaklaşarak barıştı. Etkin barış yemeği verilmesi ile sona erdi. Barış yemeğine Belediye Başkanı ve İl Müftüsü'nün yanı sıra, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, Osmaniye İl genel Meclisi Başkanı Av. Mehmet Altun, MHP Osmaniye İl Başkanı Fahri Kuyulu, Kültür ve Turizm Müdürü Garip Yıl, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE