Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Yarı Yıl Mesajı Yayınladı

Osmaniye Belediyesi tarafından eğitim öğretime sunulan katkıların artarak devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara; “Öncelikle dönem boyunca göstermiş oldukları özverili çalışma, yakın ilgi ve sabırdan dolayı tüm öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi bizim öncelikli hedeflerimiz arasındadır. İyi bir eğitim, iyi bir gelecek demektir. Başarının üst sınırı yoktur ama temel şartı inanmaktır.

Sevgili öğrenciler,telafisi mümkün olan düşük ders notları sizleri üzmesin. Sizler başaracağınıza inanın ve çaba gösterin. Bizler daima yanınızda olacağız. Ülkemizin ve aziz milletimizin teminatı sizlersiniz. Siz değerli öğrencilerimizin üstün gayretleri sayesinde ülkemiz daima ileri gidecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğrencilerimizi tek tek tebrik ediyor alınlarından öpüyorum. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyorum.“ dedi.