Vali Kerem Al,Yedi Ocak İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Vali Al’ın ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik de bulundu. Okul Müdürü İsmet Bayramlı’dan okul hakkında bilgi alan Vali Al, daha sonra okulun öğretmenleri ile bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Ziyaretinin devamında birinci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Vali Kerem Al’ı öğrenciler çiçekle karşıladılar. Öğrencilerin durumu hakkında sınıf öğretmeninden bilgi alan Vali Al, daha sonra öğrencilerle bir arada oturarak Hayat Bilgisi dersini dinledi.

Vali Al’ın ziyareti sırasında küçük öğrencilerden biri, Osmaniye’nin Milli Mücadelesini ve Milli Kahramanlarımızdan Rahime Hatun ve Kadir Çavuş’u anlattı. Vali Al, küçük öğrenciyi tebrik etti. Ziyareti sırasında öğrencilere hikâye kitabı hediye eden Vali Kerem Al, çocuklara eğitim hayatlarında başarılar dileyerek sınıftan ayrıldı.