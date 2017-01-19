Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 16:19 TSİ- Osmaniye

Vali Kerem Al, Çona Köyünü Ziyaret Etti

Vali Kerem Al, merkeze bağlı Çona Köyünü ziyaret etti.

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Köye yapılması planlanan gölet yerinde incelemelerde bulunan Vali Al, köy sakinlerinin de sorunlarını dinledi. Vali Al’ın köy ziyaretinde İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık da bulundu.

İlk olarak köy sakinleri ile bir araya gelen Vali Kerem Al, Çona Köyü Muhtarı Ahmet Sünbül’den köy hakkında bilgi aldı. Köyün nüfusu, geçim kaynakları, eğitim durumu hakkında bilgi veren Köy Muhtarı Sünbül, Vali Al’a köylerini ziyaret ettiği için tüm köy sakinleri adına teşekkür etti. Köyün sulama suyuna ihtiyacı olduğunu ifade eden Köy Muhtarı Ahmet Sünbül, gölet talepleri olduğunu söyledi.

Köy sakinlerinin varsa sorun ve taleplerini dinlemek için zaman zaman köyleri ziyaret ettiğini ifade eden Vali Al, bugünkü ziyaretinde Çona Köyü sakinlerini dinleyeceğini ziyaretinin sonunda da yapımı planlanan gölet için arazi incelemesinde bulunacağını kaydetti. Vali Al, ziyaretinin devamında köy sakinleri ile sohbet etti. Köylerini ziyaret eden Vali Al’a teşekkür eden köy sakinleri taleplerini dile getirdiler.

Vali Kerem Al, Çona Köyü ziyaretinin ardından yapımı planlanan gölet yerinde incelemelerde bulundu.

 

Dün 16:19 TSİ - Osmaniye 12 Okunma

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