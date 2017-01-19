Elbistanlı Çiftçiler Çatak Sayesinde Yeniliklerle Buluşuyor…

Elbistan İlçesinde 2016 yılında 26 mahallede yürütülen ÇATAK programı 2017 yılında çiftçilerimizin yoğun talebi ve toprak-su kalitesinde çeşitli sebeplerden meydana gelen azalmalar bağlı olarak sulamada hassaslaşan alanlarda yapılan incelemeler sonucunda belirlenen yeni mahallerin ÇATAK kapsamına alınması planlanmaktadır.

Bu kapsamda İl Müdürlüğü teknik elemanlarından ÇATAK Projesinde görevli Ziraat Mühendisleri

Ferhat Seleş, Nuray Hiçyılmaz ve Büyükyapalak Mahallesi Zirai işletme Danışmanı Mehmet Şen tarafından Büyükyapalak Mahallesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Müdürü Ayhan Özcan; 2016 yılında yürütülen ÇATAK çalışması sonucunda ilçemize yenilenebilir enerji sistemlerinden güneş panelleri kullanılarak sulama yapan sistemin yanı sıra, tamburlu sulama sistemi kazandırılmıştır. Özcan; 2017 yılında bu gibi yeniliklerin ilçemize kazandırılmaya devam edeceğine belirtti.

ÇATAK Programında, toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alanların korunması amaçlanmaktadır.