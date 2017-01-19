Kardan kapanan yayla yolları açıldı

Osmaniye İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Olukbaşı, Fenk, Mitisin ve Zorkun Yaylası yollarını trafiğe açtı. Vatandaşların kolaylıkla bu bölgelere çıkabilmeleri için greyderler ve iş makineleri mesai yaptı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 1,5 metreyi bulan bölgede, yaklaşık 10 saatlik çalışma ile yollar temizlendi. Osmaniye İl Özel İdaresi yetkilileri, yaylalara çıkıp kış manzarasının keyfini çıkarmak isteyen vatandaşların buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE