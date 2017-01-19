Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 17:20 TSİ- Osmaniye

Kaçak sigaracılar her yolu deniyor, ama polis affetmiyor

Osmaniye'de Zulalı araçlardan 103 bin paket kaçak sığara çıktı

Osmaniye'de polisin uygulama noktasında durdurduğu üç ayrı araçtaki gizli bölmelerden toplam 103 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirilirken, araç sürücüleri ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri ve yakınındaki bir dinlenme tesisi girişinde gerekli çevre güvenliği alarak şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde uygulama başlattı. Bu sırada 27 VS 039 Plakalı akaryakıt tankeri, 80 GG 239 Plakalı TIR ve 80 FM 717 Plakalı kapalı kasa kamyoneti durduran polis, sürücülerin şüpheli hareketleri üzerine araçları detaylı arama yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürdü. Yapılan incelemelerde akaryakıt tankerinde ki zuladan 46 bin paket, TIR'daki taban zulasından 47 bin 870 paket ve kapalı kasa kamyonetten ise 10 bin 80 paket olmak üzere toplam 103 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Suriye, Van ve Şanlıurfa'dan temin edilen ve piyasa değeri toplam 624 bin lira civarında olan kaçak sigaraların Adana, Mersin ve Osmaniye'ye götürülerek piyasaya sürüleceği belirlendi. Araç sürücüleri Mehmet Beşir O. (28), Selim T. (40) ve Bekir K. (31) emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. 

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-

Dün 17:20 TSİ - Osmaniye 67 Okunma

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