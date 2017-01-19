Şanlıurfalılar'dan Müftü Tahiroğlu'na ziyaret

Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Esen’li birlikte Osmaniye müftülüğüne yeni atanan Ali Rıza Tahiroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Osmaniye’ye yeni atanan Müftü Ali Rıza Tahiroğlu’nu Başkan Nusret Esen ve yönetim kurulu üyeleri,Nuh Kaygısız, Cumali Demir, Sabri Akkoç, Murat Göktürk ve Salih Yılmaz’la birlikte ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Başkan Nusret Esen ziyarette yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütü olarak, kentte yeni atanan kurum müdürlerini imkanları ölçüsünde ziyaret ettiklerini ifade etti.