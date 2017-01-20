Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 11:48 TSİ- Osmaniye

Durmuşoğlu: "Gümrük müdürlügü hayırlı olsun. Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz"

Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu,milletimize verdiğimiz sözlerimizi teker teker yerine getirdiklerini söyledi.

Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada 20/1/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "2017/9739 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı" ile Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Osmaniye'de "Osmaniye Gümrük Müdürlüğü" kurulduğunu söyledi.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu,, "Seçim meydanlarında milletimize verdiğimiz vaadleri teker teker yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz"dedi.

Bugün 11:48 TSİ - Osmaniye Yazdır

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