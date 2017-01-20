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Bugün 12:04 TSİ- Osmaniye

Şehit Polis Memuru Mahmut Ava İçin Mevlit Okutuldu

Toprakkaleli şehit polis memuru Mahmut Ava için dün mevlüt okutuldu.Mevlüte Valimiz Kerem Al'da katıldı.

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      Diyarbakır’da bölücü terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit düşen Polis Memuru Mahmut Ava için mevlit okutuldu. 

        Şehidimizin Toprakkale ilçesindeki baba evi önünde kurulan taziye çadırında öğle namazına müteakiben okutulan mevlide Vali Kerem Al, Vali Yardımcısı ve Toprakkale Kaymakam Vekili Muammer Balcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

      Mevlidin ardından, Şehidimiz için dualar okundu. Mevlit sonrasında Vali Kerem Al, Şehidimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.  

 

Bugün 12:04 TSİ - Osmaniye Yazdır

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