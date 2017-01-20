"Zorlu Enerji ile “Hayata El Uzat”

Zorlu Enerji, yatırım bölgeleri arasında yer alan Osmaniye’de ambulansların ulaşım süresi 20 dakika ve üzerinde olan köylerde ikamet eden halka yönelik olarak, Acil Sağlık Ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar bilinçli müdahalenin gerçekleştirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile “Hayata El Uzat” projesini başlattı.

İlkyardım Yönetmeliği doğrultusunda; toplumsal İlkyardım bilinci oluşturulması, standart ilkyardımın yaygınlaşmasının sağlanması ve yanlış müdahaleler sonrasında meydana gelen sakatlanma ve ölümlerin azaltılması için başlatılan “Hayata El Uzat” projesi tamamlandığında Osmaniye’nin 14 köyünde 102 vatandaş ilkyardımcı olarak hayat kurtaracak.

Zorlu Enerji, yatırım bölgelerinde ekonomik kalkınmaya destek verirken toplumsal gelişime katkı sunan projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Sorumlu yatırımcı vizyonu ile bulunduğu bölgelere toplumsal açıdan katkı sunan Zorlu Enerji, Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Merkezi iş birliği ile “Hayata El Uzat” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, Osmaniye’nin 14 köyünde 102 vatandaşa özel ilkyardım eğitimi verilmesi hedefleniyor. Şu ana kadar 11 köyden 94 vatandaş, İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen uygulamalı ve teorik eğitimleri tamamlayarak “ilkyardımcı” olmayı başardı.

Eğitimler Mayıs 2016’da başladı

İlkyardım Yönetmeliği doğrultusunda; toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, bireylere ilkyardım becerisinin kazandırılması, yanlış müdahaleler sonucunda oluşan sakatlanma ve ölümlerin azaltılması amacıyla başlatılan “Hayata El Uzat” projesi kapsamında, Osmaniye’ye ulaşım süresi 20 dakika ve üzerinde olan yerleşim yerlerinde ikamet eden halka Temel İlkyardım Eğitimleri verilmesi amaçlandı. Zorlu Enerji desteğiyle Mayıs 2016 tarihi itibarıyla başlayan eğitimler, önceden belirlenmiş köylerin muhtarlarıyla iletişime geçilerek ilkyardım eğitimcileri tarafından verildi. Başta köy muhtarları, köy öğretmenleri olmak üzere gönüllü köy sаkinlеrindеn оluşаn çok sayıda vatandaş, kanama müdahalesinden hasta/yaralı taşıma uygulamalarına dek pek çok başlık altında uygulаmаlı vе tеоrik ilkyardım eğitimi aldı.

11 köyden 94 vatandaş

Uluslararası standartlara uygun olarak verilen eğitimler sonucunda, ilk aşamada 3 köyde toplam 26 vatandaş ilkyardımcı olmaya hak kazanırken; Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında hasat ve yayla dönemi nedeniyle eğitimlere ara verildi. Eylül ayında tekrar başlatılan eğitimler sonucunda şimdiye dek 11 köyden 94 vatandaş uygulаmаlı vе tеоrik dеrslеri bаşаrıylа tаmаmlаyıp sertifikalarını alarak "ilkyardımcı" оldu.

İlkyardım eğitimi verilen köyler

Kösepınarı Köyü

Değirmendere Köyü

Tahta Köyü

Yarpuz Köyü

Gaffarlı Köyü

Çiçeklidere Köyü

Esenli Köyü

Akçataş Köyü

Yeşilyayla Köyü

Köyyeri Köyü

Karayiğit Köyü

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Zorlu Enerji Hakkında

Zorlu Enerji, elektrik üretimi ve ticareti, doğal gaz ticareti ve dağıtımı, enerji santrallerinin projelendirme aşamasını da kapsayan “anahtar teslim” inşası, enerji santrallerinin uzun süreli bakım-işletim hizmetlerinin sunulması gibi geniş yelpazede katma değeri yüksek hizmet çeşitliliği sunmaktadır. 3 doğal gaz santrali, 7 hidroelektrik santrali, 3 jeotermal santrali ve 4 rüzgâr santralinden oluşan üretim portföyüyle Türkiye’de toplam 700 MW, Pakistan ve İsrail’deki yatırımlarıyla birlikte ise toplamda 1.047 MW’lık kurulu gücü olan Zorlu Enerji, sektörünün öncü kurumlarındandır.

Zorlu Enerji, kurulduğu ilk günden bu yana faaliyetlerini paydaşlarına yönelik sosyal, çevresel ve ekonomik sorumlulukları kapsayacak biçimde sürdürülebilirliği esas alan bir anlayışla sürdürmektedir. 2007 yılında Zorlu Holding bünyesinde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzalayarak, benimsediği ilke ve değerleri, küresel sosyal sorumluluk boyutuna taşımıştır. İnsan hakları ve çevreye saygı, sağlıklı çalışma ortamının oluşturulması, yolsuzlukla mücadele, kaliteli üretim ve sosyal sorumluluk bilincini esas alan bu Sözleşme ile sorumlu bir ‘kurumsal vatandaş’ bilinciyle hareket edeceği sözünü vermektedirr