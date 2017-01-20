Nacar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Asaleten Atandı

Kasım ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına vekaleten atanan Hemşehrimiz Osman Arıkan NACAR, 20/1/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan atama kararnamesi ile ÇSGB Müsteşar Yardımcılığı görevine asaleten atandı.

Osman Arıkan NACAR Kimdir.?

1977 doğumlu olan NACAR, Lise eğitimini 1992 – 1995 yılları arasında Gaziantep Fen Lisesi’nde tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu. 2001 – 2002 yıllarında Şırnak Silopi Devlet Hastanesinde hekimlik mesleğini icra etti. 2002 – 2008 yıllarında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahi İhtisasını yapan NACAR, Tabip Asteğmen olarak 2007 – 2008 yılları arasında Diyarbakır Asker Hastanesinde görev aldı.

2009 – 2010 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Beyin Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan NACAR, 2012 – 2014 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Daire Başkanlığı görevinde bulundu.

23.05.2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atanan NACAR, daha sonra İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Evli ve iki çocuk babası olan Hemşehrimiz Doç. Dr. Osman Arıkan NACAR 'ı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.