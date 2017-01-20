Osmaniye'de liseler arasında düzenlenen futbol turnvasında Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi şampiyon oldu.
Bölgeler arası düzenlenen futbol turnuvasında Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi Osmaniye'yi temsil etme hakkı kazandı.
Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi fubolcularını kutluyor, Osmaniye'ye mutlak surette kupa getirmelerini bekliyoruz.
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