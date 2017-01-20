Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
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Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi Şampiyon Oldu

Osmaniye'de liseler arası düzenlenen futbol turnuvasında, Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi şampiyon oldu.

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Osmaniye'de liseler arasında düzenlenen futbol turnvasında Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi şampiyon oldu.

Bölgeler arası düzenlenen futbol turnuvasında Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi Osmaniye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi fubolcularını kutluyor, Osmaniye'ye mutlak surette kupa getirmelerini bekliyoruz.

Bugün 12:36 TSİ - Spor Yazdır

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