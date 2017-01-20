Bir kaptan ve bir gencin bayrak sevdası günün konusu oldu

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'nde rüzgarın etkisi ile ipe katlanan bayrağı elektrik çarpılmasını göze alarak, kamyonun dorsesine çıkıp düzeltti.

Önceki gün öğle saatlerinde kullandığı kamyonla seyir halindeyken Toprakkale İlçesi'nin çarşı merkezine asılan Türk bayrağının katlanıp görüntüsünün bozulduğunu gören tır sürücüsü Ziya Ongun aracını durarak dorsesine çıktı ve bayrağımızı düzeltti. Bu arada fotoğrafları çekmek ve dorseyi indirmekte o andan geçen 15 yaşındaki Hilmi Kagan Kartal'a nasip oldu.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından, yapılan bu örnek davranış günün konusu oldu.