Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 16:52 TSİ- Osmaniye

Cevdetiye'de kaza:4 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'nin Cevdetiye Kasabasında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Osmaniye'nin Cevdetiye Kasabasında, yakınında Kadirli 7 Mart Hastanesine ait ambulansla, brodyaw taksi çarpıştı. Kazada brodyaw araçta bulunan 4 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Ayrıntıları izliyoruz..

Dün 16:52 TSİ - Osmaniye 75 Okunma Yazdır

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