Cevdetiye'de kaza:5 ölü

Osmaniye'nin Cevdetiye Kasabasında, yakınında Kadirli 7 Mart Hastanesine ait ambulansla, brodyaw taksi çarpıştı. Kazada brodyaw araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.
Ayrıntıları izliyoruz..
Osmaniye'nin Cevdetiye Kasabasında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü.
Osmaniye'nin Cevdetiye Kasabasında, yakınında Kadirli 7 Mart Hastanesine ait ambulansla, brodyaw taksi çarpıştı. Kazada brodyaw araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.
Ayrıntıları izliyoruz..
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