Kazada ölenlerin isimleri belli oldu

Osmaniye'nin Cevdetiye Kasabasında meydana gelen trafik kazasında brodway sürücüsü Dursun Kaya, eşi Bahar Kaya ve kızı Sinem Kaya yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Cevdetiye Kasabısında meydana gelen trafik kazasında ölenlerin kimlikleri açıklandı.
Osmaniye'nin Cevdetiye Kasabasında meydana gelen trafik kazasında brodway sürücüsü Dursun Kaya, eşi Bahar Kaya ve kızı Sinem Kaya yaşamını yitirdi.
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