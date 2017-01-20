Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 17:55 TSİ- Osmaniye

Türkmen Komutandan OGC’ye ziyaret

Bayır Bucak Şehitler Tümeni Komutanı Halit Şireki; “Türkiye 17-45 yaş arası Suriyelileri sınır dışı etsin”

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Suriye’de yaşanan savaşta Türkmendağı’nda mücadele veren Bayır-Bucak Türkmenlerinin Şehitler Tümeni Komutanı Halit Şireki, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyaretinin amacının Türkmendağı’nda yaşananların sesini duyurmak olduğunu ifade eden Şireki, “Türkmendağı’nın sesini duyurmak, Türkmendağı’nda verilen mücadeleyi duyurmak için buradayız. Biz Allah için, toprağımız için savaşıyoruz. Tabiki Allah böyle bir savaşı kimseye vermesin. Ancak ortada bir savaş var. Ben 3 kere vuruldum. Ancak kanımın son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğim. Türmendağı’nda savaş olmadığını söyleyenlere soruyorum; O zaman bizim orada ne işimiz var? Biz her zaman Türkmendağı, Türkiye’dir diyoruz. Buradan Türk Devleti’ne, Türk Milleti’ne selam olsun” dedi. 17 YAŞINDA EVLENMESİNİ BİLEN, SAVAŞMASINI DA BİLİR Konuşmasında Türkiye’de yaşayan Suriyelilere de seslenen Komutan Şireki, Türk Devleti’nden savaşabilecek Suriyelileri sınır dışı etmesini istedi. Şireki, konuşmasına şöyle devam etti: “Allah Türk Devleti’nden razı olsun. Bizim kadınlarımıza, çocuklarımıza ve yaşlılarımıza sahip çıktı. Ancak ben 17 ile 45 yaş arasındaki Suriyelilerin burada yaşamasından yana değilim. Türkiye bunları sınır dışı etsin. Gelsinler toprakları için savaşsınlar. 17 Yaşında evlenmesini bilen elinde keleş ile savaşmasını da bilir. Suriye milletine buradan tekrar sesleniyorum! Burada gezip eğlenmesinler. Gelsinler toprakları için savaşsınlar. Bize Türkiye’de veya başka ülkede yaşamak yakışmaz. Bize oturmak, gezmek yakışmaz. Bize toprağımız için savaşmak ve şehit olmak yakışır.” Konuşmasında ülkemizde 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimine de değinen Şireki, “Bizler ABD’ye, FETÖ’ye de karşıyız. Biz Türkiye’nin yanındayız. Biz sadece Esed’e karşı savaşmadık. Biz IŞİD, İran, PYD ve Ruslara karşı da savaştık. 15 Temmuz darbe girişiminde yaklaşık 3 bin DEAŞ’lı sınırdan Türkiye’ye girecekti. Biz bunun için iki gün uyumadan nöbet tuttuk ve bunların girmesini engelledik. 1 yılda 500 şehit verdik. Allah Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni de korusun. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu. Ziyaret için teşekkür eden OGC Başkanı İsrafil Avcı da “Sizler az sayıda olmanıza rağmen 6 yıldır bir savaş veriyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Bizler de burada Osmaniye’de sizlere her zaman kucak açtık ve bundan sonra da açacağız. Ayrıca 15 Temmuz’da ülkemiz için verdiğiniz mücadele için de teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi. Ziyarete MHP Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Selma Yücel de katıldı. Yücel, Türkmen komutanı Osmaniye’de misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Haber: Ali Celal KAYMAK - Osmaniye

Dün 17:55 TSİ - Osmaniye Yazdır

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