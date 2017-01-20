TEOG Sınavında başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi

Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği Yönetim ve Genel Kurulu üyeleri, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavında başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi. TEOG sınavında kendi okulunda birinci olan öğrencilere 100 Lira maddi hediye ve ayrıca 1., 2., ve 3. olan başarılı öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve Meali, İslam Dini kitabı, tatlı, Osmaniye Yer fıstığı ve TEOG Akademik Başarı Belgesi takdim edildi. Beş İmam Hatip Ortaokulundan 22 öğrencinin dereceye girdiği belirtildi. Şirinevler, Mehmet Eminler, Merkez, Cahit Zarifoğlu ve Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulunda ki başarılı öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri adına konuşan Ömer Bahçeci, "Okullarda başarı hikayelerini dinledik. İmkansızlıklarla başarıya koşanları gördük. Birde bu gençlere maddi manevi destek verildiğini düşündüğünüzde Allah'ın izniyle daha nice başarılara imza atarak ülkemizi müreffeh bir ülke, muasır bir ülke konumuna getirebileceklerini düşünmemek elde değil." şeklinde konuştu. Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE