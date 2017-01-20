Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 19:54 TSİ- Osmaniye

Cevdetiye'de 100 fidan toprakla buluşturuldu

Osmaniye Merkeze bağlı Cevdetiye Kasabası içerisinden geçen Devlet Su İşlerine ait (DSİ) sulama kanalı kenarlarına ve yeni park alanına fidan dikimi yapıldı.

Türk Ocağı Osmaniye Şubesi ve Arpacı Ali Güzel Ahlakı ve Milli Değerleri Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (AGAMDER) başlatmış olduğu 'Sizin de dikili bir ağacınız olsun" etkinliği kapsamında Cevdetiye Belediyesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde 50 Çınar ve 50 Gülibrişim fidanı dikimi yapıldı. Fidan dikim etkinliğine Cevdetiye Belediye Başkanı İlhami Önal, AGAMDER Başkanı Selahattin Arpacı, Osmaniye Türk Ocağı Başkanı Mehmet Çetinkaya, dernek üyeleri, belediye personelleri ve Osmaniye Anadolu İmam- Hatip Lisesinden bir gurup öğrenci katıldı. Ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini belirten Dernek Başkanları Selehattin Arpacı, 22 Ocak 2017 Pazar günü de Hasanbeyli ilçesinde 100 fidan dikeceklerini söyledi. Arpacı, gönüllüleri bu etkinliğe de davet ettiklerini belirterek, Cevdetiye Belediye Başkanı Sayın İlhami Önal'a ve katılımcılara teşekkür ettiler. Arpacı, ayıca fidan temini ve Osmaniye'deki dikim çalışmalarına katkı ve desteklerinden dolayı Vali Kerem Al başta olmak üzere Belediye Başkanı Kadir Kara ve Orman işletme müdürlüğüne de teşekkürlerini belirtti.

Dün 19:54 TSİ - Osmaniye Yazdır

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