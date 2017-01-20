Osmaniye'de karne heyecanı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılının Birinci Dönemin sona ermesi ile birlikte Merkez Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde karne dağıtım töreni düzenlendi. Ülke genelinde olduğu gibi Osmaniye'de de 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılının Birinci Dönemi sona ererken il genelinde 416 okulda 125 bin öğrenci karnelerini aldı. Öğrenciler karnelerini Osmaniye Valisi Kerem Al, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, okul idarecileri ve öğretmenlerinin ellerinden aldı. Karne dağıtım töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, amaçlarının iyi bir insan yetiştirmek olduğunu belirtti. Eğitim öğretim yılının birinci kanaat dönemini bitirdiklerini ifade eden Çelik, "Bugün Osmaniye'de 416 okulda 125 bin öğrencimiz ve 7 bin civarında öğretmenimiz tatile giriyorlar. Düsturumuz, ilk önceliğimiz akademik başarı değil. Elbette akademik başarı çok önemli ama ilk önceliğimiz insan olabilmek ve iyi bir vatandaş olabilmek. Vatanını, milletini, yaşadığı toprağını seven insanlar yetiştirmek istiyoruz. Biz iyi anne ve babalar, iyi öğretmenler, iyi esnaflar, iyi yöneticiler yetiştirmek istiyoruz. Akademik başarı elbette önemli. Ama iyi bir insan olduktan sonra önemli." dedi. Müdür Çelik karnelerde zayıfların olabileceğini belirterek, "Rabbim herkesi farklı farklı yaratmış. Bazı insanların matematik alanı iyiyken bazı insanların sözel alanı iyi olabiliyor. Bazı insanlar spor alanlarında başarılı iken bazı insanlar sanatsal alanda iyi olabiliyor. Bu tamamen fıtratla, yaratılışla alakalı bir durum. Biz bunu biliyoruz ve ben buradan velilere de seslenmek istiyorum. Onlarda bunun farkında olsunlar. Eğer çocuklarımızı daha başarılı, geleceğe daha aydınlık bir şekilde bakan nesiller yetiştirmek istiyorsak önce onları sevsinler, onlara güven duygusunu aşılasınlar. Onlara iyi bir ortam hazırladıklarında başarı zaten gelecektir." diye konuştu. Karne alan öğrencileri tebrik ettiğini belirten Osmaniye Valisi Kerem Al ise karnenin, zekanın, kişiliğin bir ölçüsü olmadığını belirterek, "Karne, sadece bir dönem boyunca çalışmamızın, performansımızın bir göstergesi. Karne sizlerin kuvvetli yanlarınızı, zayıf yanlarınızı öğretmenlerinizle, velilerinizle beraber bir değerlendirmeye tabii tutmanız lazım. Ben inanıyorum ki çalıştıktan sonra, belli bir azmin sonunda başaramayacağınız şey yoktur. O bakımdan şu an ki kırık notlar sizi ümitsizliğe sarf etmesin. 15 tatili en verimli şekilde değerlendirin. Büyüklerinizi ziyaret edin." diye konuştu. Vali Al,okul tabelasında Necmettin Erbakan ismini gördüğünü vurgulayarak, "İmam Hatiplerin gelişmesinde çok büyük emeği olan eski Başbakanımız, büyüğümüzü de bu vesileyle anıyorum. Sizlere de güzel ve başarılı bir gelecek diliyorum." dedi. Vali Kerem Al ve beraberindekiler, öğretmenler odasında ki görüşmenin ardından okuldan ayrıldı. Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE