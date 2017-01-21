Alibeyli Camii cemaatinin Müftü ziyareti

İl Müftüsü olarak göreve başlayan Ali Rıza Tahiroğlu, Osmaniye Merkez Alibeyli Camii cemaati tarafından ziyaret edildi. Alibeyli Camii İmam-Hatibi Yunus Çetinkaya önderliğinde yapılan ziyarete cami Müezzin-Kayyımı Bilal Akbulut, Camii Derneği Başkanı Bülent Özer, dernek üyeleri, cami cemaatinden Mahmut Gökşen, İsmet İpek, Mahmut Korkulu, Fazlı Çetin, Mustafa ve Sait Çelik kardeşler katıldı.

Bu ziyaretin cami cemaati adına yapıldığını belirten Alibeyli Camii İmam-Hatibi Yunus Çetinkaya görevinin Osmaniyeye hayırlar getirmesi için dua edeceklerini, yapılacak çalışmalarda Alibeyli Camii cemaati olarak daima destek vereceklerini söyledi.

Osmaniye hakkında fazla bilgisi olmamakla birlikte Kahramanmaraş/Afşinli olması sebebiyle buralara çok yabancı olmadığını ifade eden Müftü Tahiroğlu, Osmaniye’nin il olması sebebiyle tabii ki daha çok çalışması gerektiğini, özellikle irşat çalışmalarına önem ve öncelik vereceğini belirterek şöyle dedi: “Haftada birgün halkla buluşmak için Müftülüğümüzün salonunda toplantılar düzenleyeceğim. Telefonla sorulacak soruların cevaplanmasının yanısıra bu toplantılarda sorulacak sorulara yüzü yüze cevap vereceğim. Ayrıca fırsat buldukça esnafımızı ziyaret ederek, acı ve tatlı günlerinde insanımızın yanında olmaya gayret edeceğim.”

Bu ziyaret için teşekkür eden ve Yunus Çetinkaya’nın şahsında Alibeyli camii cemaatine selamlarının iletilmesini isteyen Müftü Tahiroğlu, en kısa zamanda camiyi ziyaret edeceğini söyledi.