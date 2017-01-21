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Dün 14:43 TSİ- Bölge Haberleri

Erzin’de 15 Temmuz Edebiyat Sokağı Sergisi Açıldı

Hatay’ın Erzin ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına Edebiyat sokağı adlı resim sergisi açıldı.

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Erzin Yeşil kent Anadolu lisesi içinde açlışı yapılan Edebiyat sokağı sergisi açılışına Erzin İlçe Kaymakamı Ahmet Demirci, Erzin Belediye Başkanı Ecz. Kasım Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdogan Asarkaya, Milli eğitim şube müdürü Erhan Kenanoğlu,Erzin Halk egitim merkezi müdürü Cemal Özsoy,Erzin MHP ilçe başkanı Müzeyyen Akın,Okul öğretmenleri ve öğrencileri iştirak ettler. Açılışın illk töreni okul bahçesinde istiklal marşı okunarak başlandı, ve Yeşllkent Anadolu lisesi müdür yardımcısı Serkan Gülü Edebiyat sokağı hakkında konuşma yaptı., daha sonra Teog sınavında 120 soruyu doğru cevaplayan ve Türkiye 1. cisi olan Atatürk ortokulu öğrencisi Zeynep Akı’la ilçe kaymakamı Demirci tarafından altın hediye edildi, ayrıca öğretmenlerine de plaketler verildi.

Edebiyat sokağının açılış kurdelasını ilçe kaymakamı Demirci ,belediye başkanı Şimşek birlekte kesildi ve daha sonra görevli öğretmen tarafından Edebiyat sokagında sergilenen tablolar hakkında Kaymakam Demirci ‘ye ve davetlilere bilgiler verdi.Açılı sonrası bitiminde misafirlere okul da pasta ve portakal suyu ikramında bulunuldu..

Haber: Adil COŞKUNER-Erzin

Dün 14:43 TSİ - Bölge Haberleri Yazdır

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