OKÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Türk oldu

TÜRK, 2014 yılından bu yana OKÜ Rektör Yardımcılığı görevini yürütüyordu.. Prof.Dr. Murat TÜRK kimdir? 1971 yılında doğan Prof. Dr. Murat Türk, 1993 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Prof. Dr. Murat Türk, 1993 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümün de Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 1995 yılında Yüksek Lisansını, 1998 yılında doktorasını Çukurova Üniversitesi’nde tamamladı. Niğde Üniversitesi’nde 1998 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent ünvanlarını aldı. 2013 yılında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde Profesör ünvanını aldı. 2014 yılında Amerika Birleşik Devleti Kansas Eyaletinde Wichita State University’de YÖK’ün Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirme Programı kapsamında akademik çalışmalarda bulundu. Pek çok ulusal ve uluslar arası yayında makaleleri, bildirileri, kitapları ve kitaplarda bölümleri bulunan Prof. Dr. Murat Türk 2010-2012 yılları arasında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü, OKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2010-2014 yılları arasında Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı ve 2012- 2014 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulundu. Evli ve 1 çocuk babası olan Türk 15 Ocak 2014 tarihinde OKÜ Rektör Yardımcılığı görevine atanmıştı. OKÜ Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Murat TÜRK'ü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz