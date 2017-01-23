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Dün 16:14 TSİ- Osmaniye

Pazar günü Sucuk-Ekmek festivalindeyiz

Kadirli'nin meşhur sucuk ekmeğinden yemek isteyen bu Pazar günü Kadirli'ye gelsin..

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Pazar günü Öğretmenevi yanındaki Rauf Denktaş Bulvarı'nda 3'ncüsü düzenlenecek Sucuk Ekmek Festivali'ne herkesin davetli olduğunu söyledi. Başkan Tarhan, yaptığı açıklamada, Kadirli'nin meşhur sucuk ekmeğinin Türkiye genelinde tanıtımını yapmak için bu yıl üçüncüsünü düzenleyecekleri geleneksel SUCUK-EKMEK Festivali'ne desteğin büyük olduğunu söyledi. Festivalin Kadirli'nin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu ve Kadirli'deki sucuk ekmek satıcıları başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de büyük destek göreceğini ifade eden Başkan Tarhan, "Belediyemiz tarafından sosyal ve kültürel anlamda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu çalışmalar içerisinde 29 Ocak Pazar günü düzenleyeceğimiz 3'üncü Geleneksel Sucuk Ekmek Festivali de var. Sanatçı Oğuz Yılmaz'ın sahne alacağı, Kadirli başta olmak üzere çevre il ve ilçelerle Türkiye'nin değişik şehirlerinden vatandaşların geleceği birbirinden güzel etkinliklerle akşama kadar devam edecek festivalde ücretsiz sucuk ekmek, turp ve şalgam ikramı yapılacak. Çocuklar için oyun stantları kurulacak. Kamyonlarla kar getirilerek kar eğlencesi yapılacak. Kadirli'de yaygın olan ve Türkiye genelinde de bilinen Sucuk Ekmeğin daha iyi tanıtımını yapmayı hedefliyoruz. Festivalimiz, Pazar günü Öğretmenevi yanındaki (Rauf Denktaş Bulvarı) festival alanında ateş yakılması ile başlayacak. Çeşitli animasyon gösterisinin ardından sucuk ekmek ikramı, amatör gurupların gösterisi ve yarışmalar yapılacak. Oğuz Yılmaz konseri ile final yapılacak festivalimize en iyi şekilde hazırlanmak için destek veren tüm sucuk ekmek satan esnaflarımıza ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Tüm halkımız davetlidir" dedi.

Dün 16:14 TSİ - Osmaniye Yazdır

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