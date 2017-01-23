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Dün 16:22 TSİ- Osmaniye

30 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında işe başladı

İşkur vasıyatasıyla Özel Park Hastanesi'nde 30 kişi işe başladı.

Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğü ile Özel Park Hastanesi arasında imzalanan sözleşme ile 30 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında hastanede işe başladılar. İstihdam Garantili İşbaşı Eğitim Protokolü ile 14 kişi Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı ve 16 kişi Tıbbi Sekreter olmak üzere toplam 30 kişi 6 ay sürecek olan İstihdam garantili staj eğitimlerine başladı.Düziçi Korupark Hastanesinde de İşbaşı Eğitim Programı kapsamında istihdama yönelik çalışmalarının devam etmekte olduğunu belirten İşkur İl Müdür Vekili Hacı Akkoyun, yakın zamanda burada da işsiz gençleri istihdam etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 16:22 TSİ - Osmaniye Yazdır

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