Osmaniye'de FETOŞ'den 3 asker ve 1 mühendis tutuklandı

Osmaniye merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 6 şüpheliden 3'ü asker ve 1'i mühendis olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele ekiplerince, Osmaniye, Adana, Siirt, Balıkesir ve Gaziantep'te belirlenen çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1 üsteğmen ve 4 astsubay ile Osmaniye'de örgütün 'asker abisi' olduğu ileri sürülen 1 mühendisin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 asker ve bir mühendis çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 asker ise savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Gözaltına alınan astsubayların, sınav soruları örgüt tarafından verilerek TSK'ya yerleştirildiği, zanlıların maaşlarının yüzde 20'sini her ay himmet olarak FETÖ'ye aktardığı iddia edilmişti.