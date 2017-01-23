Başak Gazetesi | Osmaniye
14° OSMANİYE
Dün 17:42 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de FETOŞ'den 3 asker ve 1 mühendis tutuklandı

Osmaniye'de fetoşçu 3 asker ve 1 mühendis tutuklandı.

Osmaniye merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 6 şüpheliden 3'ü asker ve 1'i mühendis olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele ekiplerince, Osmaniye, Adana, Siirt, Balıkesir ve Gaziantep'te belirlenen çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1 üsteğmen ve 4 astsubay ile Osmaniye'de örgütün 'asker abisi' olduğu ileri sürülen 1 mühendisin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 asker ve bir mühendis çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 asker ise savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Gözaltına alınan astsubayların, sınav soruları örgüt tarafından verilerek TSK'ya yerleştirildiği, zanlıların maaşlarının yüzde 20'sini her ay himmet olarak FETÖ'ye aktardığı iddia edilmişti.

Dün 17:42 TSİ - Osmaniye Yazdır

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Başkan Eroğlu’ndan Öğrencilere Karne Hediyesi mask

Başkan Eroğlu’ndan Öğrencilere Karne Hediyesi

30 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında işe başladı mask

30 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında işe başladı

Alibeyli Camii cemaatinin Müftü ziyareti mask

Alibeyli Camii cemaatinin Müftü ziyareti

TEOG Sınavında başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi mask

TEOG Sınavında başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi
BEGEN 1.5 B
TAKIP ET 554
Cevdetiye'de kaza:4 ölü, 3 yaralı mask

Cevdetiye'de kaza:4 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı mask

Osmaniye'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Kazada ölenlerin isimleri belli oldu mask

Kazada ölenlerin isimleri belli oldu

OKÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Türk oldu mask

OKÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Türk oldu

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücüsü tutuklandı mask

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücü...

Alibeyli Camii cemaatinin Müftü ziyareti mask

Alibeyli Camii cemaatinin Müftü ziyareti

Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı mask

Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 y...

Osmaniye'de karne heyecanı mask

Osmaniye'de karne heyecanı

Cevdetiye'de 100 fidan toprakla buluşturuldu mask

Cevdetiye'de 100 fidan toprakla buluştur...

TEOG Sınavında başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi mask

TEOG Sınavında başarı gösteren öğrencile...

Türkmen Komutandan OGC’ye ziyaret mask

Türkmen Komutandan OGC’ye ziyaret

Kazada ölenlerin isimleri belli oldu mask

Kazada ölenlerin isimleri belli oldu

BEGEN 1.5 B
TAKIP ET 554