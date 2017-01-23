Başkan Eroğlu’ndan Öğrencilere Karne Hediyesi

2016-2017 eğitim ve öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte merakla bekledikleri karnelerini Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu ile paylaşan ortaöğrenim öğrencilerine Başkan Eroğlu, kendisiyle bu heyecanı paylaştıkları adına karne hediyesi olarak kitap hediye etti.

Türkiye genelinde yaşanan karne heyecanını Osmaniye Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Eroğlu Ülkü Ocakları Ortaöğrenim öğrencilerini makamında kabul ederek gençlerin karne sevincini birlikte paylaştı. Konuşmasında bir eğitim öğretim yılının ilk yarısını başarı ile geride bırakan öğrencilere azim ve emeklerinden dolayı tebrik etti.

Konuşmasında öğrencilere ve velilere de çeşitli tavsiyelerde bulundu. Başkan Eroğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti, “Eğer biz kendimizi tanımazsak kendi değerlerimizi tanımazsak ve onlara sahip çıkmazsak başka ülke ve milletlerin değerleri bizim değerlerimiz olur. Ama siz gençlerin azim ve başarısı ile başka milletlerin değerleri bizim değerimiz olmayacaktır. Biz Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak Ülkemizde bugüne kadar birçok eser bırakmış, iz bırakmış değerlerimize sahip çıkmak ve sizlerin de bu değerlere sahip çıkmanız en büyük temennimizdir. Biz kendi değerlerimizi öğrendikçe başka ülkelerin değerleri yanında bizim değerlerimiz daha da kıymetli hale gelecektir.

Anne ve babalar karneleri kötü gelen çocuklarını asla azarlamamalı onlarla daha yakından ilgilenerek eksiklerini görmeli ve çocuklarına tatlı bir dille kırmadan, incitmeden anlatmalıdır. Tatil döneminde çocukların eksiklerini kapatabilmeleri için uzun bir zamanı var işte bu dönemde yavrularımızı bir yandan hem dinlendirip hem de eksik oldukları noktalarda derslerine yardımcı olmalıyız. Hayatta büyük hedeflerin önce okumaktan geçtiğini ileride iyi bir iş ve meslek sahibi olabilmek, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirebilmek için ailelerimizin sorumluluğu olan okumanın önemini daha şimdiden çocuklarımıza öğretebilmemiz gerekmektedir. Geleceğimizin idarecileri, doktorları, polisleri, avukatları, hâkimleri, savcıları, başbakanları olacak çocuklarımıza vereceğimiz önem ülkemizin geleceğini belirlemektedir. Tüm eğitim öğretim camiasına ve özellikle öğretmenlerimize geride bıraktığımız eğitim ve öğretim yılının ilk yarısında göstermiş oldukları emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, karnesini alan tüm öğrencilerimizin de başarılarının devamını diliyorum” .

Öğrenci velileri ve öğrenciler için yaptığı konuşmanın ardından Başkan Eroğlu, heyecanla bekleyen öğrencilere karne hediyesi olan kitapları hediye etti. Karne ve hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Kendilerine bu mutluluğu yaşatan Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Eroğluna’da anlamlı hediyelerinden dolayı teşekkür eden öğrencilere, yarıyıl döneminde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.